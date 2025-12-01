Elektriker trennte sich bei Unfall Fingerkuppen ab

Ein schlimmer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag in Heinfels in Osttirol. Ein 42-jähriger Elektriker rutschte mit seinem Messer ab und trennte sich zwei Fingerkuppen ab.
Der Einheimische war auf der Baustelle gerade dabei, ein Stromkabel zu verkleinern, als er wegen der Kälte ausrutschte und mit dem Messer seine linke Hand erwischte. Wie die Polizei berichtet, schnitt sich der 42-Jährige dabei unter anderem zwei Fingerkuppen ab.
Beim Verkleinern eines Stromkabels rutschte er aufgrund der Kälte mit seinem Elektrikermesser ab und verletzte sich an der linken Hand.
Die Polizei in einer Aussendung
Andere auf der Baustelle anwesende Personen kümmerten sich um den Verletzten, bis die Rettung eintraf und ihn weiter versorgte. Anschließend wurde er ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.