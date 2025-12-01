Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Whirlpool versteckt

England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen

Ausland
01.12.2025 12:41

Sie hatten es auf teure Modelle der Marken Audi und Volkswagen abgesehen und gingen auf ihrer Diebestour im Vorjahr mitunter mit großer Brutalität vor. Letztlich sind Autodiebe in der englischen Grafschaft Yorkshire der Polizei ins Netz gegangen. Ihr Versteck war schlecht gewählt – und sehr nass.

0 Kommentare

Die drei Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren brachen in Wohnhäuser ein, bedrohten die Besitzer der auserkorenen Fahrzeuge mit Waffen oder schlugen auf diese oder deren Haustiere ein. Ihre Überfälle waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Doch der Schock, den das Ganoventrio seinen Opfern beschert hat, wird für viele wohl ein Leben lang Nachwirkungen haben. „Ich schaue jetzt immer wieder über meine Schulter, ob jemand hinter mir ist. Das ist paranoid. Ich war früher nie so“, wird ein namentlich nicht genanntes Opfer von der Nachrichtenseite „Metro“ zitiert.

Polizei verfolgte gestohlenes Auto mit falschen Kennzeichen
Doch die englische Polizei rückte ihnen Schritt für Schritt näher und nahm irgendwann die Verfolgung eines als gestohlen gemeldeten Autos mit falschen Kennzeichen auf. Im Oktober des Vorjahres wurde das Trio in die Enge getrieben. In ihrer letzten Verzweiflung versteckten sie sich auf einem Privatgrundstück in einem Whirlpool bzw. einem Wohnwagen.

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.(Bild: Screenshot kameraOne)

Doch mittels Nachtsichtgeräten und Spürhunden konnten die Täter geschnappt werden. Aufnahmen der spektakulären und nassen Festnahme wurden vor Kurzem veröffentlicht. Die Videoaufnahmen zeigen den bellenden Polizeihund und schreiende Beamte, die ihre Waffen auf den Pool richten. Wenig später klicken die Handschellen. Auch jener Komplize, der sich in einem Wohnwagen versteckt hielt, blieb nicht verschont – aber zumindest trocken.

Knapp ein Jahr später wurden die drei Männer zu langen Haftstrafen verurteilt. Insgesamt muss das Trio für 30 Jahre hinter Gitter.

Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf