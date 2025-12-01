England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen

Die drei Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren brachen in Wohnhäuser ein, bedrohten die Besitzer der auserkorenen Fahrzeuge mit Waffen oder schlugen auf diese oder deren Haustiere ein. Ihre Überfälle waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Doch der Schock, den das Ganoventrio seinen Opfern beschert hat, wird für viele wohl ein Leben lang Nachwirkungen haben. „Ich schaue jetzt immer wieder über meine Schulter, ob jemand hinter mir ist. Das ist paranoid. Ich war früher nie so“, wird ein namentlich nicht genanntes Opfer von der Nachrichtenseite „Metro“ zitiert.