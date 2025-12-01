In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Sie hatten es auf teure Modelle der Marken Audi und Volkswagen abgesehen und gingen auf ihrer Diebestour im Vorjahr mitunter mit großer Brutalität vor. Letztlich sind Autodiebe in der englischen Grafschaft Yorkshire der Polizei ins Netz gegangen. Ihr Versteck war schlecht gewählt – und sehr nass.
Die drei Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren brachen in Wohnhäuser ein, bedrohten die Besitzer der auserkorenen Fahrzeuge mit Waffen oder schlugen auf diese oder deren Haustiere ein. Ihre Überfälle waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Doch der Schock, den das Ganoventrio seinen Opfern beschert hat, wird für viele wohl ein Leben lang Nachwirkungen haben. „Ich schaue jetzt immer wieder über meine Schulter, ob jemand hinter mir ist. Das ist paranoid. Ich war früher nie so“, wird ein namentlich nicht genanntes Opfer von der Nachrichtenseite „Metro“ zitiert.
Polizei verfolgte gestohlenes Auto mit falschen Kennzeichen
Doch die englische Polizei rückte ihnen Schritt für Schritt näher und nahm irgendwann die Verfolgung eines als gestohlen gemeldeten Autos mit falschen Kennzeichen auf. Im Oktober des Vorjahres wurde das Trio in die Enge getrieben. In ihrer letzten Verzweiflung versteckten sie sich auf einem Privatgrundstück in einem Whirlpool bzw. einem Wohnwagen.
Doch mittels Nachtsichtgeräten und Spürhunden konnten die Täter geschnappt werden. Aufnahmen der spektakulären und nassen Festnahme wurden vor Kurzem veröffentlicht. Die Videoaufnahmen zeigen den bellenden Polizeihund und schreiende Beamte, die ihre Waffen auf den Pool richten. Wenig später klicken die Handschellen. Auch jener Komplize, der sich in einem Wohnwagen versteckt hielt, blieb nicht verschont – aber zumindest trocken.
Knapp ein Jahr später wurden die drei Männer zu langen Haftstrafen verurteilt. Insgesamt muss das Trio für 30 Jahre hinter Gitter.
