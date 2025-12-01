Alte Gräben reißen vor dem F1-Finale wieder auf

Auf der Zielgeraden kochen die Emotionen in der Formel 1 noch einmal richtig hoch. Ein Überholmanöver von Lando Norris gegen Kimi Antonelli in der vorletzten Runde des Katar-GP am Sonntag sorgte für böses Blut im Fahrerlager. Mittendrin in der Schlammschlacht: Helmut Marko und Toto Wolff.