ÖSV-Abfahrerin meldet sich mit Rang fünf zurück

„Ich freue mich, wieder am Start zu stehen“, hatte Vanessa Nußbaumer vor der FIS-Abfahrt in Gröden (It) verraten. Ihr letztes Rennen hatte die 27-jährige Sibratsgfällerin am 2. April 2023 bestritten. Ein komplizierter Schien- und Wadenbeinbruch, den sie im November 2023 beim Training in Copper Mountain erlitten hatte, zwang sie zu einer 974-tägigen Rennpause. Nun ist „Nessi“ wieder da – und das sehr ordentlich.