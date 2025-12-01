Erfolgsduo ist für die EM wieder vereint

Vergangene Woche konnte das Duo sich auch gemeinsam vorbereiten. Denn Mladenovic, der seit Sommer in den USA studiert, kehrte für die EM heim. „Es ist cool, dass wir uns wieder sehen und uns austauschen können“, freut sich Karl. Sonntag ging es für die beiden nach Wien und danach mit der restlichen Mannschaft nach Polen. Mladenovic startet über 50, 100, 200 Meter Brust sowie 100 Meter Lagen. Karl nimmt die Freistil-Distanzen 400, 800 und 1500 Meter in Angriff. Für den 23-Jährigen eine gute Vorbereitung auf den Freiwasser-Weltcup im kommenden Jahr, Druck verspürt er deshalb bei der EM keinen. „Ich kann es genießen, dort am Start zu sein. Ich erhoffe mir trotzdem die eine oder andere Bestzeit, gerade über 1500 Meter hoffe ich auf Salzburger Landesrekord.“