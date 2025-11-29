Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul

Der Besuch fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Sultan-Ahmet-Moschee ist eine der berühmtesten Moscheen Istanbuls und eine der bedeutendsten Moscheen der islamischen Welt. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zur Hagia Sophia. Im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern Benedikt XVI. (2006) und Franziskus (2014) besucht Leo letztere während seiner Türkei-Visite jedoch nicht. Die frühere Kathedrale wurde 2020 in eine Moschee umgewandelt, nachdem sie seit 1934 ein Museum gewesen war.