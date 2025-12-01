Moskau erklärt weitere Städte für erobert

Große Geländegewinne im November

Die russischen Truppen haben im November tatsächlich so große Geländegewinne gemacht in der Ukraine wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr. Das geht aus Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Basis von Zahlen des Instituts für Kriegsstudien (IWS) in Washington hervor. Demnach eroberte die russische Armee im vergangenen Monat weitere 701 Quadratkilometer. Damit besetzte das Heer 19,3 Prozent des Staatsgebiets im Nachbarland. Ungefähr sieben Prozent, die Halbinsel Krim und Teile des ukrainischen Donbass, waren bereits vor Kriegsbeginn im Februar 2022 unter russischer Kontrolle gewesen.