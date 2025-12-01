Land rudert zurück: „Luft aus Diskussion nehmen!“

Neuer Spielraum für Landesregierung: Dank des neuen Stabilitätspaktes darf das Land zehn Millionen Euro mehr an neuen Schulden machen. Die Pflegekräfte dürfen zumindest für die nächsten Monate aufatmen...
Seit Freitag ist es fix! Die Landesregierung darf zehn Millionen Euro mehr Schulden machen. Damit wird das Land Salzburg Ende 2026 rund 360 Millionen Euro neue Schulden machen. Aber Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und ihre Vize-Chefin Marlene Svazek (FPÖ) haben kurzfristig zehn Millionen Euro mehr. Das Geld soll den Pflegekräften zukommen.
