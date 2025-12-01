Land rudert zurück: „Luft aus Diskussion nehmen!“

Seit Freitag ist es fix! Die Landesregierung darf zehn Millionen Euro mehr Schulden machen. Damit wird das Land Salzburg Ende 2026 rund 360 Millionen Euro neue Schulden machen. Aber Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und ihre Vize-Chefin Marlene Svazek (FPÖ) haben kurzfristig zehn Millionen Euro mehr. Das Geld soll den Pflegekräften zukommen.