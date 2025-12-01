Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert

Witkoff spricht am Dienstag mit Putin

„Wir müssen sicherstellen, dass Russland am Ende nicht den Eindruck hat, für den Krieg belohnt zu werden“, sagte Selenskyj, der selbst noch mit Trump über „Schlüsselthemen“ reden wolle. Er und Macron hatten mit Witkoff und Umerow telefoniert, die derzeit in Florida beraten. Europa und die USA müssten sich darüber einig seien, wie Frieden in der Ukraine erreicht werden könne, sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Selenskyjs Ansatz sei „konsequent konstruktiv“. Der Kreml werde hoffentlich auch seinen eigenen konkreten Beitrag leisten, damit eine Vereinbarung getroffen werden könne.