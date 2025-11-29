So will junger Grazer alte Rollenbilder aufbrechen

Im Alter von elf Jahren kam Kushtrim Alili nach Österreich. Sechs Jahre lang warb seine Familie um Asyl – eine harte Zeit. „Sie war geprägt von vielen Orts- und Schulwechseln. Es war extrem schwer, Deutsch zu lernen, stabile Freundschaften aufzubauen und überhaupt irgendwo anzukommen.“ Als es fix war, dass die Familie aus Nordmazedonien bleiben kann, zog sie nach Graz.