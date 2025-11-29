So will junger Grazer alte Rollenbilder aufbrechen

Vor 13 Jahren kam Kushtrim Alili nach Österreich und hat bei Null gestartet. Er ist seinen harten Weg gegangen und engagiert sich stark gegen alte, toxische Männlichkeitsbilder. Das Porträt eines außergewöhnlichen Feministen.
Im Alter von elf Jahren kam Kushtrim Alili nach Österreich. Sechs Jahre lang warb seine Familie um Asyl – eine harte Zeit. „Sie war geprägt von vielen Orts- und Schulwechseln. Es war extrem schwer, Deutsch zu lernen, stabile Freundschaften aufzubauen und überhaupt irgendwo anzukommen.“ Als es fix war, dass die Familie aus Nordmazedonien bleiben kann, zog sie nach Graz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.