Google geht mit Tricks

Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy

Digital
27.11.2025 15:57

Hätte die US-Regierung nicht mit Sanktionen in den Markt eingegriffen, würden sich Apple und Samsung heute ein Rennen mit dem chinesischen Huawei-Konzern um die Smartphone-Marktführerschaft liefern. Im Westen ausgebremst, greifen nun vor allem die Chinesen selbst zu Huawei-Handys. Wir haben uns anhand des neuen Pura 80 Ultra angesehen, ob sich das wieder ändern könnte.

Die bereits seit Donald Trumps erster Amtszeit aufrechten US-Technologiesanktionen gegen Huawei betreffen auch dessen neuestes Smartphone-Flaggschiff Pura 80 Ultra. Aufgrund anhaltender Chip-Einschränkungen verbaut Huawei einen im angestaubten 7-Nanometer-Verfahren gefertigten Kirin-9020-Prozessor der Halbleitertochter HiSilicon und auf 5G muss man auch verzichten. Weil Google keine Software mehr an die Chinesen liefern darf, fehlen außerdem die auf Android-Handys sonst gängigen Google-Dienste. Dafür hat das Pura 80 Ultra aber andere Stärken – und die Google-Werkzeuge kann man nachrüsten. Wir zeigen Ihnen, wie.

