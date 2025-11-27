Immer mehr Almhütten stehen ohne Pächter da

Generationenwechsel scheitert

Die Situation im Guttenberg-Haus im Dachsteingebirge auf 2146 Meter Seehöhe steht exemplarisch für ein weiteres Problem, das alpine Vereine immer häufiger beschäftigt: „Über Jahrzehnte gab es dort die gleiche Pächterfamilie, nun will die neue Generation nicht mehr übernehmen – aus einer Summe von Gründen“, berichtet Hafner. Und er ergänzt: „Ein Problem, das wir ja leider auch von vielen Ausflugsgasthäusern in den Tallagen kennen.“