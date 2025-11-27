Vorteilswelt
Europa League

Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Bologna!

Europa League
27.11.2025 19:48
Ob Salzburg-Trainer Thomas Letsch nach dem Duell mit dem FC Bologna positiver gestimmt ...
Ob Salzburg-Trainer Thomas Letsch nach dem Duell mit dem FC Bologna positiver gestimmt dreinschauen wird können?(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch beim Europa-League-Duell mit dem FC Bologna den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

Red Bull Salzburg hat ein attraktives Auswärtsspiel vor der Brust – die „Bullen“ treten heute beim italienischen Liga-Fünften Bologna an. „Das wird eine große Herausforderung“, sagte RBS-Trainer Thomas Letsch, der wieder auf Kapitän Mads Bidstrup setzt. Im Kampf um ein Überstehen der Liga-Phase brauchen beide Klubs Punkte: Salzburg hält bei drei, die Italiener bei fünf Zählern. Damit belegt man nur die Ränge 28 bzw. 24.

„Jetzt geht es darum, Ergebnisse einzufahren!“
Die „Bullen“ hatten vor der Länderspielpause mit dem 2:0-Heimsieg gegen die Go Ahead Eagles erstmals angeschrieben. Davor hatte es gegen Porto (0:1), Lyon (0:2) und Ferencvaros (2:3) drei Pleiten gegeben. „Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte. Von dem her müssen wir in der zweiten Hälfte mehr punkten. Jetzt geht es darum, Ergebnisse einzufahren“, sagte Letsch am Mittwoch vor dem Abflug.

Die Salzburger reisen ohne Erfolgserlebnis in die Emilia-Romagna, am Sonntag gab es in der Bundesliga eine 2:3-Heimpleite gegen die WSG Tirol. „Wir haben aber schon gezeigt, dass wir nach einer Niederlage wieder aufstehen können. Und das ist unser Ziel bei Bologna“, erklärte der 57-jährige Deutsche.

