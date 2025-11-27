Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Bologna!

„Jetzt geht es darum, Ergebnisse einzufahren!“

Die „Bullen“ hatten vor der Länderspielpause mit dem 2:0-Heimsieg gegen die Go Ahead Eagles erstmals angeschrieben. Davor hatte es gegen Porto (0:1), Lyon (0:2) und Ferencvaros (2:3) drei Pleiten gegeben. „Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte. Von dem her müssen wir in der zweiten Hälfte mehr punkten. Jetzt geht es darum, Ergebnisse einzufahren“, sagte Letsch am Mittwoch vor dem Abflug.