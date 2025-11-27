Vorteilswelt
Staatsanwalt ermittelt

Zu viel Geld für zu wenig Arbeit im Landtag?

Kärnten
27.11.2025 18:00
Die Arbeitsweise im Kärntner Landtag wurde zum Fall für den Staatsanwalt.
Die Arbeitsweise im Kärntner Landtag wurde zum Fall für den Staatsanwalt.(Bild: Clara Milena Steiner)

Eine heikle Arbeitszeit-Causa sorgt im Kärntner Landtag nach wie vor für Aufregung. Seit eineinhalb Jahren ist der Direktor suspendiert, weil er falsche Dienstzeiten verbucht und eine Überstundenpauschale kassiert haben soll. Jetzt stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss – die allerdings weitere Fragen aufwerfen.

Vergangenes Jahr sorgte die Suspendierung des langjährigen Direktors Robert Weiß für einen Knalleffekt im Kärntner Landtag. Der 61-Jährige soll über zwei Jahrzehnte hinweg seine Dienstzeiten manipuliert haben – so die Verdachtslage, die das Land nach einer anonymen Anschuldigung und ersten Überprüfungen an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt hat.

