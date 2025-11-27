Zu viel Geld für zu wenig Arbeit im Landtag?

Eine heikle Arbeitszeit-Causa sorgt im Kärntner Landtag nach wie vor für Aufregung. Seit eineinhalb Jahren ist der Direktor suspendiert, weil er falsche Dienstzeiten verbucht und eine Überstundenpauschale kassiert haben soll. Jetzt stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss – die allerdings weitere Fragen aufwerfen.
Vergangenes Jahr sorgte die Suspendierung des langjährigen Direktors Robert Weiß für einen Knalleffekt im Kärntner Landtag. Der 61-Jährige soll über zwei Jahrzehnte hinweg seine Dienstzeiten manipuliert haben – so die Verdachtslage, die das Land nach einer anonymen Anschuldigung und ersten Überprüfungen an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt hat.
