Einwegpfand beschert Vöslauer eine Durststrecke

Dort macht man aktuell mit rund 25 Millionen Euro ein Fünftel des Geschäfts. Bis ins Jahr 2030 sollen es 40 Millionen Euro sein. Um in Deutschland verstärkt im Fokus zu sein, hat Vöslauer für nächstes Jahr auch wieder ein prominentes Testimonial engagiert. Wer dies sein wird, wurde noch nicht verraten. Heuer hatte man die deutsche Künstlerin Nina Chuba verpflichtet.