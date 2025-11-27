Fußball-Helden vergossen Tränen der Enttäuschung

Goldtor von Anisio

Doch nach 13 Minuten lag im Khalifa International Stadium von Doha der Ball im Tor. Aber da Portugals Duarte Cunha Österreichs Abwehrspieler Florian Hofmann zuvor gefoult hatte, zählte der Treffer nicht. Auf der Gegenseite gab es gleich im Anschluss eine Dreifach-Chance durch Hasan Deshishku und Johannes Moser – aber alle drei Schüsse wurden abgeblockt. Danach neutralisierten sich beide Teams, ehe Portugal nach einer schönen Kombination in Führung ging. Duarte Cunha spielte einen Stanglpass auf den von Rafael Feldinger allein gelassenen Anisio Cabral, der aus kurzer Distanz seinen siebenten Turniertreffer erzielte (31.).