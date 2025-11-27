Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“ in Katar

Fußball-Helden vergossen Tränen der Enttäuschung

Fußball International
27.11.2025 19:51
Portugal jubelt, Österreich weint: Unsere U17-Helden gaben alles, am Ende reichte es knapp nicht ...
Portugal jubelt, Österreich weint: Unsere U17-Helden gaben alles, am Ende reichte es knapp nicht für den Pokal. „Krone“-Reporter Lukas Schneider (Mitte) war beim Finale direkt in Katar dabei.(Bild: Krone KREATIV/AP/Hussein Sayed, Lukas Schneider/Kronen Zeitung)

Österreich verlor das U17-WM-Endspiel in Doha gegen Portugal mit 0:1 – danach flossen bei unseren Fußball-Helden Tränen der Enttäuschung, auch wegen des großen Pechs beim Stangenschuss von Joker Frauscher im heißen Finale. „Krone“-Reporter Lukas Schneider berichtet vom Endspiel direkt aus Katar.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Katar

Vor dem Spiel hatte Österreichs Mittelfeld-Ass Vasilije Markovic erklärt: „Portugal ist sicher ein guter Gegner, aber wir müssen vor niemandem Angst haben. Es ist bis jetzt eine unglaubliche WM, Ziel ist jetzt natürlich der Titel.“

Lesen Sie auch:
Österreich kämpfte aufopferungsvoll – und blieb unbelohnt.
Portugal holt Pokal
Kein Happy End – ihr wart trotzdem weltmeisterlich
27.11.2025

Goldtor von Anisio
Doch nach 13 Minuten lag im Khalifa International Stadium von Doha der Ball im Tor. Aber da Portugals Duarte Cunha Österreichs Abwehrspieler Florian Hofmann zuvor gefoult hatte, zählte der Treffer nicht. Auf der Gegenseite gab es gleich im Anschluss eine Dreifach-Chance durch Hasan Deshishku und Johannes Moser – aber alle drei Schüsse wurden abgeblockt. Danach neutralisierten sich beide Teams, ehe Portugal nach einer schönen Kombination in Führung ging. Duarte Cunha spielte einen Stanglpass auf den von Rafael Feldinger allein gelassenen Anisio Cabral, der aus kurzer Distanz seinen siebenten Turniertreffer erzielte (31.).

+5
Fotos

Für das Team von Hermann Stadler war es nach den Siegen gegen Tunesien (2:0), England (4:0), Japan (1:0) und Italien (2:0) das erste Gegentor in der K.o.-Phase. Zur Halbzeit meine ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: „Wir müssen in der zweiten Hälfte noch entschlossener sein. Dann ist noch etwas möglich.“ Und Österreichs Team startete nach Wiederbeginn schwungvoll. Ein Freistoß von Deshishku und ein Volley von Nicolas Jozepovic sorgten gleich für Gefahr.

Gegner etwas besser
Portugal war danach offensiv nur noch bei einem Kopfball von Mateus Mide zu sehen. Aber Österreich brachte das gegnerische Bollwerk erst am Ende ins Wanken. Einen Kopfball von Ndukwe lenkte Portugals Torhüter Cunha über die Latte (82.).

ÖFB-Präsident Josef Pröll mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und und Staatssekretärin Michaela ...
ÖFB-Präsident Josef Pröll mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und und Staatssekretärin Michaela Schmidt (v. li.) beim Finale in Katar.(Bild: ÖFB)

 Dann kam der große Auftritt von Daniel Frauscher. Der eingewechselte Joker machte mit seiner ersten Aktion eigentlich alles richtig, ließ einen Gegenspieler elegant aussteigen, schoss präzise und hart. Aber der Ball sprang von der Innenstange wieder heraus (85.). Dazu wurde ein Schuss des ebenfalls eingewechselten Julian Halmich geblockt.

Lesen Sie auch:
Herbert Prohaska hat den umstrittenen Treffer der Portugiesen gegen die ÖFB-Elf im U17-Finale ...
Abseits-Ärger bei U17
Prohaska: „Schuhspitze, Nasenspitze, irgendwas!“
27.11.2025
U17-Teamchef Stadler:
„Können erhobenen Hauptes wieder nach Österreich“
27.11.2025

Am Ende jubelte Portugal, das in Summe die etwas bessere und clevere Mannschaft war. Österreichs Spieler, die sehr stolz auf das Erreichte sein können, vergossen nach dem verpassten WM-Titel Tränen der Enttäuschung.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichDohaPortugalKatar
WM-Finale
Angst
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
176.756 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
144.523 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
133.929 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Fußball International
Europacup-Ticker
LIVE: TOR! Rapid verkürzt auf 1:4 gegen Rakow
Die „Krone“ in Katar
Fußball-Helden vergossen Tränen der Enttäuschung
Europa League
Die Sturm-Aufstellung gegen Panathinaikos ist da
Europa League
Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Bologna!
U17-Teamchef Stadler:
„Können erhobenen Hauptes wieder nach Österreich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf