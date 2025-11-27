Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

7 Tiere auf der Flucht

Nach Cowboy-Art vom Sattel aus auf Rinderjagd?

Oberösterreich
27.11.2025 19:00
Mit Schneestangen versuchten die Einsatzkräfte, sich den immer scheuer und aggressiver werdenden ...
Mit Schneestangen versuchten die Einsatzkräfte, sich den immer scheuer und aggressiver werdenden Ausreißern zu nähern.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER)

Die aus einem Mühlviertler Stall ausgerissenen Jungtiere sind nach drei Tagen auf der Flucht schon einigermaßen aggressiv und scheu. Western-Reiter boten den im Großraum Helfenberg eingesetzten Feuerwehrleuten deshalb jetzt ihre Unterstützung an. Diese wollen zunächst aber noch auf andere Art probieren, die Rinder zurück in den Stall zu locken.

0 Kommentare

Es ist der Duft der Freiheit, der den am Dienstag in der oberösterreichischen Ortschaft Altenschlag (Gemeinde Helfenberg) entlaufenen Rindern offenbar derart gut gefiel, dass sie freiwillig nicht mehr zurück in ihren Laufstall wollten.

Die wanderlustigen Wiederkäuer hatten eine gemauerte Einfriedung überwunden und waren in den etwa 30 Hektar großen Kirchenwald am Abhang zwischen Altenschlag und Helfenberg geflüchtet. Vermutet wird, dass sie durch irgendetwas erschreckt worden waren.

Die Einsatzkräfte hatten auch zum eigenen Schutz Stöcke dabei.
Die Einsatzkräfte hatten auch zum eigenen Schutz Stöcke dabei.(Bild: FF Helfenberg)

Tapfere Feuerwehrleute
Von zunächst 17 Ausreißern hielten sich am Donnerstagabend immer noch zwei in freier Wildbahn auf. Dank des tapferen Einsatzes von vier Feuerwehreinheiten war es zuvor aber gelungen, zumindest die anderen Jungrinder wieder einzufangen.

Doch die sieben, die sich noch in Freiheit aufhielten, wurden offenbar zunehmend scheuer und wilder. Für die Einsatzkräfte waren gefahrlose Annäherungsversuche daher kaum noch möglich.

Zitat Icon

Wir richten Futterstellen ein und versuchen so, die Rinder anzulocken. Vielleicht gelingt uns damit auch, dass sich die nervösen Tiere wieder etwas beruhigen.

Andreas Breiteneder, Kommandant der FF Altenschlag

„Wir bauen jetzt Futterstellen auf, mit denen wir die Rinder anlocken wollen“, erklärte Andreas Breiteneder, Kommandant der FF Altenschlag. Mithilfe von Drohnen sollten außerdem die aktuellen Standorte der Ausreißer ausgekundschaftet werden. „Wir hoffen, dass sie sich wieder ein wenig beruhigen und sie sich dann in den Stall zurücktreiben lassen.“

Die Rinder flüchteten in den Wald.
Die Rinder flüchteten in den Wald.(Bild: FF Helfenberg)

Experte mit interessanter Idee
Mit einer interessanten Idee meldete sich Max Dobretsberger (68), Veterinär und Ex-Gestütsleiter der berühmten Lipizzaner-Zucht in Piber, bei der „Krone“: „Wir haben einmal in Niederösterreich mithilfe von Noriker-Pferden stark verwilderte Rinder zurück ins Gatter getrieben. Sie wurden von mir vom Sattel aus mit einem Beruhigungsmittel sediert, das hat funktioniert.“

Der bekannte Naturfilmer und Mustangzüchter Erich Pröll aus Goldwörth warnte allerdings davor, so etwas mit Pferden ausprobieren zu wollen, die nicht auf Rinder trainiert sind: „Mit meinen Mustangs, die noch keinen Kontakt zu Kühen hatten, würde ich mir das nicht zutrauen.“

Lesen Sie auch:
Für die Feuerwehrleute ist es ein Katz-und-Maus-Spiel.
Sieben noch unterwegs
Feuerwehrleute auf Jagd nach ausgerissenen Rindern
26.11.2025

Hilfe angeboten
Anders Helmut Freller aus Bad Leonfelden, der Westernpferde der Rasse Missouri-Foxtrott züchtet: „Pferde gewöhnen sich schnell an Kühe. Wir haben das schon trainiert und auch einen ausgerissenen Esel heimgetrieben.“ Freller bot Feuerwehrchef Breiteneder am Donnerstag seine und die Unterstützung einer Kollegin an, falls man keine andere Möglichkeit mehr sehen sollte, die Jungrinder einzufangen. Die Feuerwehr wollte vorerst aber noch zuwarten.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
176.756 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
144.523 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
133.929 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Oberösterreich
7 Tiere auf der Flucht
Nach Cowboy-Art vom Sattel aus auf Rinderjagd?
Kritischer Prüfbericht
In der Ärztekammer OÖ haben Frauen das Nachsehen
Runder Geburtstag
Schlagerstar Waterloo: „Ich brauche die Bühne“
„Krone“ gibt Tipps
Alles dreht sich in Oberösterreich um den Advent
Am Südbahnhofmarkt
Welcher Genuss wartet beim „Mercato del tartufo“?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf