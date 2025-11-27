Nach Cowboy-Art vom Sattel aus auf Rinderjagd?

Hilfe angeboten

Anders Helmut Freller aus Bad Leonfelden, der Westernpferde der Rasse Missouri-Foxtrott züchtet: „Pferde gewöhnen sich schnell an Kühe. Wir haben das schon trainiert und auch einen ausgerissenen Esel heimgetrieben.“ Freller bot Feuerwehrchef Breiteneder am Donnerstag seine und die Unterstützung einer Kollegin an, falls man keine andere Möglichkeit mehr sehen sollte, die Jungrinder einzufangen. Die Feuerwehr wollte vorerst aber noch zuwarten.