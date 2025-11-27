Vorteilswelt
Überraschungsfeier

„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini ist 60

Adabei Österreich
27.11.2025 20:00
Geschäftsführer Gerhard Valeskini wurde von der „Krone“-Familie zum 60. Geburtstag groß ...
Geschäftsführer Gerhard Valeskini wurde von der „Krone“-Familie zum 60. Geburtstag groß gefeiert.(Bild: Eva Manhart)

Die „Krone“-Familie gratulierte Geschäftsführer Gerhard Valeskini zum 60. Geburtstag. Heimlich und gut durchdacht wurde die Überraschungsfeier im Wiener Steirerstöckl geplant und sorgte für große Freude bei allen Anwesenden. 

Alles lief top secret, und der Protagonist selbst hatte bis zuletzt keine Ahnung von dem, was auf ihn im Steirerstöckl in Wien warten würde. Also war die Überraschung letztlich umso größer für „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, als ihn die „Krone“-Familie dort zum 60er mit einem Ständchen schon beim Entree der Kult-Gaststätte erwartete.

Emotionale und launige Rede inklusive
Nicht nur der geschäftsführende „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann fand da sehr persönliche Worte, sondern auch „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand. Er dankte Valeskini in einer emotionalen und gleichzeitig auch launigen Rede für seinen unermüdlichen Einsatz, lobte ihn gleichzeitig auch als „hervorragenden Verkäufer“. Humorvoller Nachsatz: „Das sind Sie übrigens auch, wenn es um Sie selbst als Person geht ...“

Mit seiner Rede sorgte Herausgeber Christoph Dichand bei allen Anwesenden für Lacher.
Mit seiner Rede sorgte Herausgeber Christoph Dichand bei allen Anwesenden für Lacher.(Bild: Eva Manhart)

Die Lacher hatte er damit auf seiner Seite – auch von Valeskini, dem Medienmanager des Jahres 2022. „Ich danke jedem Einzelnen, denn ohne Sie alle, stünden wir heute nicht da, wo wir jetzt sind“, stellte das Geburtstagskind nicht sich selbst, sondern die Sache und somit die gesamte „Krone“-Familie, für die sich alle einsetzen, in den Vordergrund.

Und so wurde letztlich noch einmal ein Geburtstagsständchen angestimmt. Unter anderen auch von dem Mediaprint-Geschäftsführer Michael Tillian, der langjährigen „Krone“-Betriebsratsvorsitzenden Veronika Wunderbaldinger, den Spitzen aus Marketing und Verkauf sowie der Chefredakteurin und den Chefredakteuren der Bundesländerredaktionen, sowie „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner, die charmant durch den gesamten Abend führte.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
