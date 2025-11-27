Dose als Wundertüte: So (un)gesund sind Konserven!

Heute lieber Grießnockerl- oder Gulaschsuppe? Ravioli oder gefüllte Paprika? Reisfleisch oder Linsen mit Speck? Wer im Supermarkt vor dem prall gefüllten Regal mit Konserven-Gerichten steht, hat die Qual der Wahl. Für wenige Euro gibt es eine volle Mahlzeit in handlicher, praktischer Form, zum sofortigen Genuss daheim oder als eiserne Reserve im Vorratsraum.