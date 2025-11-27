Haftstrafe versechsfacht: Zahlt sich Berufung aus?

Ist man mit dem Ausgang eines Prozesses nicht zufrieden, kann sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft dagegen berufen. Nach einem Wiederbetätigungsprozess zog ein Verurteilter nun vor das Oberlandesgericht Linz. Jetzt muss er deutlich länger hinter Gitter. Zahlt sich also eine Berufung überhaupt aus?