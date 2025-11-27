Browser-Erweiterung soll Debatten auf X befrieden

Nutzer können Feeds selbst gestalten

„Social-Media-Algorithmen haben einen direkten Einfluss auf unser Leben, aber bisher hatten nur die Plattformen die Möglichkeit, sie zu verstehen und zu gestalten“, so Michael Bernstein, Professor für Informatik an der Stanford School of Engineering und leitender Autor der Studie. „Wir haben einen Ansatz vorgestellt, der Forschern und Endnutzern diese Möglichkeit bietet.“