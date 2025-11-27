Österreicherinnen plagt vor WM Verletzungsteufel

Am Freitag starten Österreichs Handballerinnen in die WM, die in Deutschland und den Niederlangen ausgetragen wird. Warum es für Österreichs holländische Trainerin ein besonderes Turnier ist, welche Spielerinnen mit Verletzungen in letzter Sekunde ausfallen. Plus: Wieso der Auftaktgegner eine kleine Unbekannte ist.