EU will Schutz vor versteckten Gebühren verbessern

Besserer Zugang zu Bargeld

Ein weiterer Inhalt des neuen Pakets ist der Zugang zu Bargeld, der vor allem in ländlichen Gebieten verbessert werden soll. Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sollen künftig Bargeldabhebungen zwischen 100 und 150 Euro ermöglichen können, ohne dass Kundinnen und Kunden etwas kaufen müssen. Das soll sich vor allem an jene Menschen richten, die keinen Bankomaten in der Nähe haben.