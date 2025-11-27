Vorteilswelt
Bei Geldautomaten etc.

EU will Schutz vor versteckten Gebühren verbessern

Wirtschaft
27.11.2025 19:59
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die Bevölkerung in der EU soll künftig besser vor Onlinebetrug und versteckten Gebühren geschützt werden. Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich auf neue Regeln für Zahlungsdienste geeinigt. Es geht beispielsweise um Wechselkurskosten und Gebühren an Geldautomaten.

Künftig sollen alle Gebühren vor einer Kartenzahlung oder beim Abheben von Bargeld transparent angezeigt werden müssen. Um Betrug zu erschweren, müssen Zahlungsdienstleister wie Banken außerdem prüfen, ob Name und Kontonummer der Empfängerin beziehungsweise des Empfängers übereinstimmen, bevor eine Überweisung ausgeführt wird. Bei bestimmten Zahlungen ist das bereits jetzt der Fall.

Versagen die Anbieter künftig, können sie für die Verluste der Kundinnen und Kunden haftbar gemacht werden. Dabei geht es beispielsweise um Identitätsbetrug, sprich darum, dass sich Betrügerinnen und Betrüger als Mitarbeitende einer Bank oder eines anderen Zahlungsdienstleisters ausgeben.

Wenn der Betrug bei der Polizei gemeldet wird, muss den Kundinnen und Kunden der volle Betrag erstattet werden. Auch Online-Plattformen werden stärker in die Pflicht genommen. Sie haften laut dem Europaparlament künftig gegenüber Banken, die betrogene Kundinnen und Kunden entschädigt haben, sofern sie über betrügerische Inhalte informiert wurden, diese aber nicht entfernt haben.

Besserer Zugang zu Bargeld
Ein weiterer Inhalt des neuen Pakets ist der Zugang zu Bargeld, der vor allem in ländlichen Gebieten verbessert werden soll. Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sollen künftig Bargeldabhebungen zwischen 100 und 150 Euro ermöglichen können, ohne dass Kundinnen und Kunden etwas kaufen müssen. Das soll sich vor allem an jene Menschen richten, die keinen Bankomaten in der Nähe haben.

Die Vertreterinnen und Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten müssen die Regeln noch formell annehmen, bevor sie in Kraft treten können.

