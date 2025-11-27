„Extremer Teamspirit“

Stadler weiter: „Heute überwiegt die Enttäuschung. Die letzten fünf Wochen in Katar hat sich jeder richtig reingehaun. Wir sind eine homogene Truppe, haben einen extremen Teamspirit gehabt. Mehr konnte man nicht erwarten. Wenn man im Vorfeld gesagt hätte, dass wir das Finale erreichen, hätten wir das mit Handkuss genommen. Ich bin sehr stolz auf die Truppe und das Betreuerteam. Leider gab es kein Happy End, aber wir können erhobenen Hauptes wieder nach Österreich zurückfliegen.“