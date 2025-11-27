Vorteilswelt
Europa League

Die Sturm-Aufstellung gegen Panathinaikos ist da

Europa League
27.11.2025 19:48
Was ist heute für Emir Karic und Co. gegen Panathinaikos Athen drinnen?
Was ist heute für Emir Karic und Co. gegen Panathinaikos Athen drinnen?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel beim Europa-League-Duell mit Panathinaikos Athen den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

Sturm Graz ist mit Gegenwind nach Athen gereist – beim Fußball-Meister ist es vor dem richtungsweisenden Europa-League-Gastspiel beim griechischen Traditionsverein Panathinaikos unrund gelaufen. Steckt Sturm gar schon in der Krise? „Das müssen andere beurteilen“, sagte Sturm-Coach Jürgen Säumel am Mittwoch vor dem Abflug nach Griechenland. „Mit einer Topleistung ist etwas drinnen. Ich erwarte von meiner Mannschaft einen richtig guten Auftritt.“

Aktuell rangiert Sturm auf Platz 25
Vier Punkte haben die Grazer in den bisherigen vier Spielen geholt. Zählbares aus der griechischen Hauptstadt mitzunehmen, könnte in der Endabrechnung – vor allem im Rennen um die Playoff-Plätze der Vereine auf den Rängen 9 bis 24 – entscheidend sein. Aktuell rangiert Sturm auf Platz 25, punktgleich mit dem Dezember-Gegner Roter Stern Belgrad. Im Jänner 2026 geht es zu Feyenoord nach Rotterdam, der Abschluss der Liga-Phase steigt zu Hause gegen Brann Bergen.

