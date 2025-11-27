Die Sturm-Aufstellung gegen Panathinaikos ist da

Aktuell rangiert Sturm auf Platz 25

Vier Punkte haben die Grazer in den bisherigen vier Spielen geholt. Zählbares aus der griechischen Hauptstadt mitzunehmen, könnte in der Endabrechnung – vor allem im Rennen um die Playoff-Plätze der Vereine auf den Rängen 9 bis 24 – entscheidend sein. Aktuell rangiert Sturm auf Platz 25, punktgleich mit dem Dezember-Gegner Roter Stern Belgrad. Im Jänner 2026 geht es zu Feyenoord nach Rotterdam, der Abschluss der Liga-Phase steigt zu Hause gegen Brann Bergen.