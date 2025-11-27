Gerhard Roths einzigartiger Blick auf die Welt

Gerhard Roth war nicht nur als Autor begnadet, sondern auch als Fotograf. Die Uni Graz macht sein Foto-Archiv mit rund 40.000 Bildern nun online verfügbar und gibt somit einen einzigartigen Einblick in die Arbeitsweise des 2022 verstorbenen Schriftstellers.
Als Autor hat Gerhard Roth Literaturgeschichte geschrieben. Doch, was viele nicht wissen: Der 2022 verstorbene Steirer war auch ein kunstvoller Fotograf. „Angefangen hat seine Beziehung zur Fotografie in den 1970ern“, erzählt Daniela Bartens, die am Grazer Nabl-Institut den Nachlass des steirischen Autors aufbereitet, zu dem auch 40.000 Fotos gehören: „Er war in New York, um für seine großen Amerika-Romane zu recherchieren. Und er hat so viele Eindrücke gesammelt, dass er mit dem Notieren nicht mehr nachkam, also griff er zur Kamera.“
