40.000 Fotos online

Gerhard Roths einzigartiger Blick auf die Welt

Steiermark
27.11.2025 17:00
Gerhard Roth hatte nicht nur als Autor seinen eigenen Blick auf die Welt.
Gerhard Roth hatte nicht nur als Autor seinen eigenen Blick auf die Welt.(Bild: Didi Sattmann / Wien Museum)

Gerhard Roth war nicht nur als Autor begnadet, sondern auch als Fotograf. Die Uni Graz macht sein Foto-Archiv mit rund 40.000 Bildern nun online verfügbar und gibt somit einen einzigartigen Einblick in die Arbeitsweise des 2022 verstorbenen Schriftstellers.

0 Kommentare

Als Autor hat Gerhard Roth Literaturgeschichte geschrieben. Doch, was viele nicht wissen: Der 2022 verstorbene Steirer war auch ein kunstvoller Fotograf. „Angefangen hat seine Beziehung zur Fotografie in den 1970ern“, erzählt Daniela Bartens, die am Grazer Nabl-Institut den Nachlass des steirischen Autors aufbereitet, zu dem auch 40.000 Fotos gehören: „Er war in New York, um für seine großen Amerika-Romane zu recherchieren. Und er hat so viele Eindrücke gesammelt, dass er mit dem Notieren nicht mehr nachkam, also griff er zur Kamera.“

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
