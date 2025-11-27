Gerhard Roths einzigartiger Blick auf die Welt

Als Autor hat Gerhard Roth Literaturgeschichte geschrieben. Doch, was viele nicht wissen: Der 2022 verstorbene Steirer war auch ein kunstvoller Fotograf. „Angefangen hat seine Beziehung zur Fotografie in den 1970ern“, erzählt Daniela Bartens, die am Grazer Nabl-Institut den Nachlass des steirischen Autors aufbereitet, zu dem auch 40.000 Fotos gehören: „Er war in New York, um für seine großen Amerika-Romane zu recherchieren. Und er hat so viele Eindrücke gesammelt, dass er mit dem Notieren nicht mehr nachkam, also griff er zur Kamera.“