Faustschläge vor dem Verhandlungssaal

Der Verletzte wurde von der Rettung versorgt. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage den Einsatz. Bei den beiden in den Streit involvierten Männern dürfte es sich um einen Österreicher und einen Türken mittleren Alters handeln. Zudem sollen sich beide zuvor schon gekannt haben. Aufgrund der blutigen Auseinandersetzung werden sie sich voraussichtlich im Gerichtssaal wiedersehen.