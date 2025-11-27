Vorteilswelt
Speed-Start in den USA

„Wir können Marco über die gesamte Saison fordern“

Ski Alpin
27.11.2025 12:30
Vincent Kriechmayr & Co. starten heute in die Speed-Saison.
Vincent Kriechmayr & Co. starten heute in die Speed-Saison.(Bild: GEPA)

Österreichs Speed-Truppe bläst zum Angriff, will dem Schweizer Marco Odermatt heuer das Dauerabo auf Super-G-Kristall streitig machen. Cheftrainer Marko Pfeifer sieht die heimischen Asse in dieser Disziplin am breitesten aufgestellt, fiebert dem heutigen Speed-Start in Copper Mountain entgegen.

Die „Krone“ berichtet aus Copper Mountain

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
172.595 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.433 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
142.857 mal gelesen
Karriere damit vorbei?
Kreuzbandriss! Saison für Gut-Behrami zu Ende
Grippe eingefangen
Odermatt vor US-Rennen in schlechter Verfassung
Marco Schwarz:
„Fühle mich ein bisschen wie am ersten Schultag“
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Super-G in Copper Mountain ab 19 Uhr LIVE

