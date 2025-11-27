„Wir können Marco über die gesamte Saison fordern“

Österreichs Speed-Truppe bläst zum Angriff, will dem Schweizer Marco Odermatt heuer das Dauerabo auf Super-G-Kristall streitig machen. Cheftrainer Marko Pfeifer sieht die heimischen Asse in dieser Disziplin am breitesten aufgestellt, fiebert dem heutigen Speed-Start in Copper Mountain entgegen.