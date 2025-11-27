In Lisas „Wohnzimmer“ auf der Jagd nach dem Podest

Das „schwache Geschlecht“ ist besonders stark im rot-weiß-roten Fokus: Angeführt von Lisa Hauser und Anna Gandler wollen die Biathletinnen zeigen, dass sie in der Sommer-Vorbereitung einen Schritt nach vorne machten. Und dies im besten Fall bereits beim Weltcupstart in Schweden unter Beweis stellen.