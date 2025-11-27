Deutschland muss Erben von Soldat entschädigen

Was der Soldat erlitten hat, stellt laut dem Gericht in Rom ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Dino Pozzato wurde am 12. September 1943 in Albanien gefangen genommen und anschließend zu Zwangsarbeit in einem Nebenlager des KZ Mauthausen in Oberösterreich sowie später im Stalag XVII und in Holzhausen gezwungen. Am 5. Juni 1945 konnte er aus der Gefangenschaft zurück nach Italien kehren.