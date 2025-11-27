Torschützenkönig! Kleines Trostpflaster für Moser

Johannes Moser hat sich mit acht Treffern zum Torschützenkönig der U17-WM in Katar gekrönt. Der 17-Jährige ist ein wesentlicher Baustein des österreichischen Fußball-Märchens, das im Finale gegen Portugal (0:1) leider nicht seine Krönung erfahren hat. In mehr als einem Spiel des Turniers war der Kärntner ein Unterschiedsspieler. Und Moser selbst hat schon große Träume für die sportliche Zukunft.