Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Begehrtes ÖFB-Juwel

Torschützenkönig! Kleines Trostpflaster für Moser

Fußball International
27.11.2025 18:58
Er ist Torschützenkönig: Nur ein kleines Trostpflaster für Johannes Moser!
Er ist Torschützenkönig: Nur ein kleines Trostpflaster für Johannes Moser!(Bild: GEPA)

Johannes Moser hat sich mit acht Treffern zum Torschützenkönig der U17-WM in Katar gekrönt. Der 17-Jährige ist ein wesentlicher Baustein des österreichischen Fußball-Märchens, das im Finale gegen Portugal (0:1) leider nicht seine Krönung erfahren hat. In mehr als einem Spiel des Turniers war der Kärntner ein Unterschiedsspieler. Und Moser selbst hat schon große Träume für die sportliche Zukunft. 

0 Kommentare

Noch ist der FC Liefering seine sportliche Heimat, doch spätestens nach seinen starken Auftritten bei der U17-WM hat sich der 17-Jährige – der sich offiziell zum besten Torschützen des Turniers kürte – wohl auf die Wunschlisten vieler Topklubs geschossen. Nicht verwunderlich, wenn man sich seine Turnier-Bilanz anschaut.

Lesen Sie auch:
Österreich kämpfte aufopferungsvoll – und blieb unbelohnt.
Portugal holt Pokal
Kein Happy End – ihr wart trotzdem weltmeisterlich
27.11.2025
Abseits-Ärger bei U17
Prohaska: „Schuhspitze, Nasenspitze, irgendwas!“
27.11.2025
Rangnick verrät Sager
Arnautovic: „U17 braucht sonst nicht heimkommen“
26.11.2025

Acht Tore hat der offensive Mittelfeldspieler erzielt. Gegen Saudi-Arabien gelang Moser der erste entscheidende Treffer zum WM-Auftakt. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Mali war er vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Gegen Neuseeland wurde er geschont und kam nur 19 Minuten zum Einsatz -es sollte neben dem Finale, die einzige Partie bleiben, in der Moser nicht traf.

Denn in der K.o.-Phase drehte der Kärntner dann so richtig auf. Ein Treffer gegen Tunesien, zwei gegen England, den entscheidenden gegen Japan und schließlich der Doppelpack gegen Italien, mit dem er der ÖFB-Auswahl die Tür zum ersten WM-Finale öffnete.

Im Endspiel selbst hatten die Portugiesen ein besonderes Auge auf den Knipser. Die Defensive der Iberer schaffte es Moser zuzustellen. Dann gelang auch noch Anisio das umstrittene Tor zum 0:1. Damit rückte der Portugiese in der Torschützenliste auf einen Treffer an den Kärntner heran. Einholen konnte er ihn aber nicht mehr. Immerhin ein kleines Trostpflaster für den talentierte Goalgetter. 

Diese Liga hat er im Visier
Fast wäre das ÖFB-Juwel übrigens zum Skifahrer geworden! Bei den heimischen Meisterschaften wurde er Zweiter. Mit zwölf Jahren entschied sich der „Zehner“ dann aber doch endgültig für den Fußball. Moser durchlief die Salzburg-Akademie, kickt in der 2. Liga für Liefering, wo er heuer in 13 Spielen einmal getroffen hat. 

Lesen Sie auch:
Top-Torschütze bei der U17-WM: Johannes Moser.
Krone Plus Logo
„Er verputzte alle“
U17-WM-Tormaschine Moser übersprang eine Klasse!
25.11.2025
„Unglaubliches Gefühl“
Top-Torjäger Moser wäre fast Skifahrer geworden
24.11.2025

Wie seine sportliche Zukunft aussehen soll? Dazu hat Moser sich schon seine Gedanken gemacht, wie er gegenüber der „Krone“ verraten hat. „Ich will in die Premier League“, so der Liverpool-Fan. Seine Vorbilder? „Cristiano Ronaldo und Ronaldinho!“ Klingt gut. Denn der Brasilo-Star wurde 1997 U17-Weltmeister. 

Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Mehr Fußball International
Europacup-Ticker
LIVE: 4:0 für Rakow als nächste Watschn für Rapid!
Die „Krone“ in Katar
Fußball-Helden vergossen Tränen der Enttäuschung
Europa League
Die Sturm-Aufstellung gegen Panathinaikos ist da
Europa League
Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Bologna!
U17-Teamchef Stadler:
„Können erhobenen Hauptes wieder nach Österreich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf