Adoptiveltern: „Wir sind dieser Frau so dankbar“

„Babynest ist Teil seines Lebens“

Denken sie oft an die Mutter und was sie dazu bewegt hat? „Hin und wieder. Wir sind dieser Frau so unfassbar dankbar und gleichzeitig sind wir für sie traurig. Es erfordert extrem viel Selbstlosigkeit, diesen Schritt zu gehen und dem eigenen Kind ein besseres Leben zu schenken“, so Vater M. Die Familie besucht jedes Jahr im November das Babynest, den Ort, an dem ihr Familienleben begann – heuer erstmals mit Michael. „Für uns ist es wichtig, dass er seine Geschichte kennt. Er weiß, dass das Babynest Teil seines Lebensbeginns ist“, sagt die Mutter.