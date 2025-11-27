Pensionslücke in Österreich über OECD-Schnitt

Pensionsantrittsalter steigt in jedem zweiten Land

Der Bericht weist zudem auf demografische Veränderungen durch eine sinkende Geburtenrate und die Alterung der Bevölkerung hin. In vielen OECD-Ländern wird das reguläre Pensionsantrittsalter angehoben. Bleibt es bei den bestehenden Gesetzen, wird dieses laut der Prognose in der Hälfte der Länder steigen. Das höchste Plus wird in der Türkei erwartet, von derzeit 52 auf 65 Jahre für Männer. Das niedrigste zukünftige Pensionsantrittsalter für Männer beträgt demnach 62 Jahre und ist in Kolumbien, Luxemburg und Slowenien verankert. In Österreich liegt das reguläre Alter bei 65 Jahren für Männer und Frauen (die ab Juni 1968 geboren wurden, Anm.).