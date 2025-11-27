Vorteilswelt
Verzweifelte Suche

Influencerin: Ex-Freund hatte Blut an den Schuhen

Steiermark
27.11.2025 20:00
Auf diesem Parkplatz beim Casino Mond wurde der ausgebrannte, rote Golf gefunden. Stefanie P. ...
Auf diesem Parkplatz beim Casino Mond wurde der ausgebrannte, rote Golf gefunden. Stefanie P. wird immer noch vermisst.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs, Screenshot/Österreich findet euch, stock.adobe.com)

Ihre Eltern hoffen, dass die seit Sonntag verschwundene Grazerin Stefanie P. (32) wieder zurückkommt. Doch die Chancen werden immer geringer. Unter Verdacht: ein 31-jähriger Slowene. Wie die „Krone“ erfuhr, hatte er Blutspuren an seinen Schuhen. Er selbst öffnete den Polizisten die Tür der möglichen Tatwohnung.

„Es ist die Ungewissheit, die uns fertigmacht.“ Die Eltern von Stefanie P. sind seit Tagen im Ausnahmezustand, klammern sich an jeden Strohhalm Hoffnung, der sich ihnen bietet.

