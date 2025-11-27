Influencerin: Ex-Freund hatte Blut an den Schuhen

Ihre Eltern hoffen, dass die seit Sonntag verschwundene Grazerin Stefanie P. (32) wieder zurückkommt. Doch die Chancen werden immer geringer. Unter Verdacht: ein 31-jähriger Slowene. Wie die „Krone“ erfuhr, hatte er Blutspuren an seinen Schuhen. Er selbst öffnete den Polizisten die Tür der möglichen Tatwohnung.