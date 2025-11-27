Influencerin: Ex-Freund hatte Blut an den Schuhen

Ihre Eltern hoffen, dass die seit Sonntag verschwundene Grazerin Stefanie P. (32) wieder zurückkommt. Doch die Chancen werden immer geringer. Unter Verdacht: ein 31-jähriger Slowene. Wie die „Krone“ erfuhr, hatte er Blutspuren an seinen Schuhen. Er selbst öffnete den Polizisten die Tür der möglichen Tatwohnung.
„Es ist die Ungewissheit, die uns fertigmacht.“ Die Eltern von Stefanie P. sind seit Tagen im Ausnahmezustand, klammern sich an jeden Strohhalm Hoffnung, der sich ihnen bietet.
