LIVE ab 18.45 Uhr: Rapid gegen Raków Czestochowa

Hoffen auf Wende nach drei Niederlagen

Auf dem Programm stehen je drei Partien in Bundesliga und Conference League, in der man sich bisher nicht konkurrenzfähig präsentiert hat. Rapid war mit einem 1:4 gegen den polnischen Meister Lech Posen gestartet, nach zwei weiteren Niederlagen (0:3 gegen Fiorentina und 0:1 gegen Craiova) will man nun gegen dessen Vize das Ruder herumreißen. Rakow ist aber noch ungeschlagen. „Sie sind normalerweise recht stabil. International haben sie heuer fast immer eine gute Figur gemacht“, sagte Stöger. Allerdings hatten die Polen, so wie Rapid, am Wochenende einen Ausrutscher gegen den Tabellenletzten. Zudem müssen sie auf einen echten Heimvorteil verzichten. Gespielt wird im 80 Kilometer entfernten Sosnowiec, weil das eigene, kleine Stadion nicht UEFA-tauglich ist.