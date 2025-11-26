Bei diesem Anbieter gibt‘s das beste Mobilfunknetz

Schlechten oder gar keinen Handyempfang zu haben, zählt zweifelsohne zu den größeren Ärgernissen unserer modernen Zeit. Auch wenn sich alle heimischen Anbieter ihres Mobilfunknetzes und dessen großer Abdeckung rühmen, gibt es feine Unterschiede bei der Empfangsleistung zwischen Stadt und Land oder unterwegs mit Auto oder Bahn, wie ein Test zeigt.
Für die klassische Sprachtelefonie werden Mobiltelefone inzwischen immer seltener genutzt – im Vorjahr sank die Anzahl der Gesprächsminuten gegenüber 2023 hierzulande laut RTR-Jahresbericht um 3,4 Prozent. Im Gegenzug dafür steigt die Anzahl der verbrauchten Daten jedoch seit Jahren kontinuierlich.
Im Vorjahr waren es insgesamt 11.654 Petabyte, die die Österreicherinnen und Österreicher für unter anderem Text-, Sprach- und Video-Messaging, App-Nutzung und mobile Web-Anwendungen verbrauchten – ein Plus von zehn Prozent. Ein Petabyte entspricht einer Million Gigabyte und bietet bei einer durchschnittlichen Dateigröße von drei Megabyte für ein digitales Foto laut RTR ausreichend Platz für etwa 333 Millionen Fotos.
Die Frage, welcher Mobilfunkanbieter das beste Netz hat, ist damit relevanter denn je.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.