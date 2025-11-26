Bei diesem Anbieter gibt‘s das beste Mobilfunknetz

Schlechten oder gar keinen Handyempfang zu haben, zählt zweifelsohne zu den größeren Ärgernissen unserer modernen Zeit. Auch wenn sich alle heimischen Anbieter ihres Mobilfunknetzes und dessen großer Abdeckung rühmen, gibt es feine Unterschiede bei der Empfangsleistung zwischen Stadt und Land oder unterwegs mit Auto oder Bahn, wie ein Test zeigt.