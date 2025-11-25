„Steuerhöhungen könnten sinnvoll sein, wenn …“

„Müssen an der Aufgabenverteilung arbeiten“

Den Grund für die hohen Defizite in den Ländern sieht die Expertin in den Krisen der vergangenen Jahre: „Die Länder haben vor allem bei der Teuerungskrise etwa bei Personalausgaben höhere Ausgaben gehabt.“ Das größte Problem sehe sie jedoch in der Aufgabenverteilung in Österreich: „Da gibt es Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen, das ist nicht sehr effizient.“