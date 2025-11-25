ManCity, Juve, BVB und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Fünfter Spieltag in der UEFA Champions League. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie ab 21 Uhr bei sieben Spielen live dabei.
Hier der Konferenzticker:
Manchester City will eine ungeschlagene Serie prolongieren, vor eigenem Publikum peilen die „Skyblues“ mit Stürmer-Superstar Erling Haaland gegen Bayer Leverkusen Sieg Nummer vier an. Für Leverkusen ist es auch die Generalprobe für das Ligaduell mit Borussia Dortmund. Der BVB möchte indes unbedingt einen Negativtrend von drei sieglosen Pflichtspielen stoppen. Mit Villarreal kommt ein in der Champions League siegloses, in der spanischen Liga aber als Dritter sehr starkes Team. „Wir sind sicherlich nicht am Boden“, betonte BVB-Coach Niko Kovac.
Ob Marcel Sabitzer in der Startelf aufscheint, wird sich zeigen. In den jüngsten beiden enttäuschenden Ligaspielen stand der ÖFB-Teamspieler nur eine Minute auf dem Platz.
