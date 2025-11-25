Vorteilswelt
In Familienstadtteil

Berlin: Hier bieten Dealer Drogen per QR-Code an

Ausland
25.11.2025 20:04
Ketamin, Kokain und Gras: In Berlin kann man jetzt ganz einfach Drogen per QR-Code kaufen. ...
Ketamin, Kokain und Gras: In Berlin kann man jetzt ganz einfach Drogen per QR-Code kaufen. (Symbolbild)(Bild: Klemens Groh)

In Berlin kann man seit neuestem harte Drogen ganz einfach online kaufen – man muss dazu nur einen QR-Code scannen und bestellen. In Prenzlauer Berg kleben die Sticker mit den Codes an Laternenpfählen. Die Polizei kann nur schwer gegen die neue Verkaufsmasche ankämpfen.

Mitten in einem Familienbezirk in Berlin hängt ein Sticker mit Werbung für Ketamin, Gras und Kokain an einer Laterne. Scannt man den darauf abgebildeten QR-Code, gelangt man direkt zu einem Whatsapp- oder Telegram-Kanal und kann einfach online mit den Dealern kommunizieren.

Polizei ist quasi machtlos
„Die Zeiten, in denen sich die Konsumenten in dunklen Ecken herumtreiben mussten, um an ihren Stoff zu kommen, sind vorbei.“ Durch die neue Verkaufsweise falle es der Polizei extrem schwer, die Kriminellen nachzuverfolgen, schreibt die „BILD“.

Dealer werden immer einfallsreicher
Mittlerweile hätten die Dealer ihre Sticker in der ganzen Stadt verteilt, so eine Berliner Polizeisprecherin. Die QR-Codes sind nicht das einzige neue Phänomen im Drogenhandel. Dealer würden auch etwa in Restaurants ihre „Visitenkarten“ auslegen, auf denen sie ihr ganzes Sortiment an Drogen anpreisen.

„Unsere Möglichkeiten orientieren sich an der Steinzeit“
Die Polizei würde zwar Tätigkeitsberichte und Strafanzeigen schreiben, könne sonst aber kaum etwa gegen die Kriminalität machen, so die Berliner Polizei. Ihre rechtlichen Möglichkeiten „orientieren sich an der Steinzeit“ und die Täter seien ihnen mit ihrem virtuellen Geschäft einen Schritt voraus.

