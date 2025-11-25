Wien: Sozialwirtschaft plant Demo am Mittwoch

Demonstrationszug startet beim Parlament

Neben einer höheren Lohnerhöhung fordert man eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere bei der Teilzeit. Bei der Kundgebung am Mittwoch, bei der unter anderem GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari sprechen wird, erwartet die GPA rund 2.000 Personen. Die Demonstration startet um 12.30 Uhr beim Parlament, zieht zu einer Zwischenkundgebung zum Rathaus (ca. 13.30 bis 13.45 Uhr) und geht in der Kundgebung von GPA und vida am Platz der Menschenrechte auf. Viele Belegschaften halten Protest-Betriebsversammlungen ab und schließen für diese Zeit die Einrichtungen teilweise oder gänzlich, wie z.B. Bildung im Mittelpunkt oder das neunerhaus.