Zu wenig Schnee! Beaver Creek muss Abfahrt absagen

Auf verkürzter Strecke

Saalbach kam da als möglicher Ersatzort ins Spiel. Eine für 4. Dezember angesetzte zweite Abfahrt wurde allerdings abgesagt. Die drei Rennen sollen zudem auf verkürzter Strecke durchgeführt werden. Im Fall möglicher Schneeproduktion könnte laut FIS wieder auf die Originalstrecken umgeschwenkt werden.