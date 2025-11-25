Vorteilswelt
Verkürzte Strecken

Zu wenig Schnee! Beaver Creek muss Abfahrt absagen

Ski Alpin
25.11.2025 20:51
Beaver Creek
Beaver Creek(Bild: AP)

Drei der alpinen Männer-Weltcupskirennen nächste Woche in Beaver Creek können stattfinden, aber eine Abfahrt muss abgesagt werden. 

Der Weltverband (FIS) gab am Dienstag für Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf bzw. für 5. bis 7. Dezember grünes Licht, nachdem das wegen teilweise zu geringer Schneelage fraglich gewesen war.

Auf verkürzter Strecke
Saalbach kam da als möglicher Ersatzort ins Spiel. Eine für 4. Dezember angesetzte zweite Abfahrt wurde allerdings abgesagt. Die drei Rennen sollen zudem auf verkürzter Strecke durchgeführt werden. Im Fall möglicher Schneeproduktion könnte laut FIS wieder auf die Originalstrecken umgeschwenkt werden.

