Galatasaray und Benfica ab 18.45 Uhr im Einsatz

Fünfter Spieltag der UEFA Champions League. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie bei den frühen Spielen ab 18.45 Uhr live dabei.
Hier der Konferenzticker:
Ajax Amsterdam empfängt Benfica Lissabon, Galatasaray trifft auf Union Saint-Gilloise.
Ganz wenig Spielzeit hat bisher Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul erhalten. Beim Heim-3:2 gegen Genclerbirligi Ankara am Samstag wurde er bei seinem Premieren-Saisoneinsatz in der 17. Minute eingetauscht, zur Pause aber wieder ausgewechselt. Im Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise wollen die Türken den vierten Sieg fixieren.
