Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

FC Chelsea gegen FC Barcelona – ab 21 Uhr LIVE

Champions League
25.11.2025 05:01
Barcelonas Lamine Yamal
Barcelonas Lamine Yamal(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Fünfter Spieltag in der UEFA Champions League. Der FC Chelsea empfängt den FC Barcelona, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Der jüngste Auftritt in der Champions League stellte beide Trainer nicht zufrieden. Barca teilte in einer packenden Partie beim 3:3 bei Club Brügge die Punkte, wie auch Chelsea beim 2:2 bei Karabach Agdam in Aserbaidschan. In der englischen Premier League ist die Situation besser, da sind die am Samstag mit 2:0 bei Burnley erfolgreich gewesenen „Blues“ nach zwölf Runden erster Verfolger von Tabellenführer Arsenal. „Natürlich ist es eine ganz besondere Woche für uns“, sagte Chelsea-Trainer Enzo Maresca.

Nach Barca, das am Samstag in der Liga gegen Bilbao 4:0 siegte, ist am Sonntag Arsenal im Londoner Ligaderby zu Gast. „Beide Spiele sind aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, aber wir fokussieren uns immer nur auf das nächste Spiel“, betonte der Italiener. Aufgrund ihrer hohen Abwehrlinie seien die Katalanen verwundbar. Wichtig sei es aber vor allem im Spiel gegen den Ball aufmerksam zu sein. „Sie kreieren so viele Chancen und treffen immer. Wir müssen die richtige Balance zwischen Angriff und Defensive finden.“

Cole Palmer fehlt wegen Zehenbruchs
Mittelfeldspieler Cole Palmer wird laut Maresca wohl beide Partien wegen seines Zehenbruchs verpassen, jedenfalls aber „bald“ zurückkehren. Conference-League-Sieger Chelsea hat im eigenen Stadion seit September 2019 in europäischen Gruppen- oder Ligaphasenspielen 16 Mal nicht verloren. Barcelona weiß aus der laufenden Saison aber, wie man auf englischem Boden gewinnt. Newcastle wurde zum CL-Auftakt auswärts mit 2:1 bezwungen. In der „Königsklasse“ treffen die beiden Topteams erstmals seit Barcelonas Aufstieg im Achtelfinale der Saison 2017/18 (Gesamt-4:1) aufeinander.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
149.750 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
116.580 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Champions League
CL-Konferenz im Ticker
Galatasaray und Benfica ab 18.45 Uhr im Einsatz
Champions League
FC Chelsea gegen FC Barcelona – ab 21 Uhr LIVE
CL-Konferenz im Ticker
ManCity, Juve, BVB und Co. ab 21 Uhr im Einsatz
Immer verrückter …
TV-Irrsinn! Fußballfans brauchen fünf (!) Abos
Krone Plus Logo
Champions-League-Debüt
„Das war ein echter Gänsehautmoment für mich“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf