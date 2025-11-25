FC Chelsea gegen FC Barcelona – ab 21 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag in der UEFA Champions League. Der FC Chelsea empfängt den FC Barcelona, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der jüngste Auftritt in der Champions League stellte beide Trainer nicht zufrieden. Barca teilte in einer packenden Partie beim 3:3 bei Club Brügge die Punkte, wie auch Chelsea beim 2:2 bei Karabach Agdam in Aserbaidschan. In der englischen Premier League ist die Situation besser, da sind die am Samstag mit 2:0 bei Burnley erfolgreich gewesenen „Blues“ nach zwölf Runden erster Verfolger von Tabellenführer Arsenal. „Natürlich ist es eine ganz besondere Woche für uns“, sagte Chelsea-Trainer Enzo Maresca.
Nach Barca, das am Samstag in der Liga gegen Bilbao 4:0 siegte, ist am Sonntag Arsenal im Londoner Ligaderby zu Gast. „Beide Spiele sind aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, aber wir fokussieren uns immer nur auf das nächste Spiel“, betonte der Italiener. Aufgrund ihrer hohen Abwehrlinie seien die Katalanen verwundbar. Wichtig sei es aber vor allem im Spiel gegen den Ball aufmerksam zu sein. „Sie kreieren so viele Chancen und treffen immer. Wir müssen die richtige Balance zwischen Angriff und Defensive finden.“
Cole Palmer fehlt wegen Zehenbruchs
Mittelfeldspieler Cole Palmer wird laut Maresca wohl beide Partien wegen seines Zehenbruchs verpassen, jedenfalls aber „bald“ zurückkehren. Conference-League-Sieger Chelsea hat im eigenen Stadion seit September 2019 in europäischen Gruppen- oder Ligaphasenspielen 16 Mal nicht verloren. Barcelona weiß aus der laufenden Saison aber, wie man auf englischem Boden gewinnt. Newcastle wurde zum CL-Auftakt auswärts mit 2:1 bezwungen. In der „Königsklasse“ treffen die beiden Topteams erstmals seit Barcelonas Aufstieg im Achtelfinale der Saison 2017/18 (Gesamt-4:1) aufeinander.
