FC Chelsea gegen FC Barcelona – ab 21 Uhr LIVE

Nach Barca, das am Samstag in der Liga gegen Bilbao 4:0 siegte, ist am Sonntag Arsenal im Londoner Ligaderby zu Gast. „Beide Spiele sind aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, aber wir fokussieren uns immer nur auf das nächste Spiel“, betonte der Italiener. Aufgrund ihrer hohen Abwehrlinie seien die Katalanen verwundbar. Wichtig sei es aber vor allem im Spiel gegen den Ball aufmerksam zu sein. „Sie kreieren so viele Chancen und treffen immer. Wir müssen die richtige Balance zwischen Angriff und Defensive finden.“