YouTube-Star Jan Zimmermann mit nur 27 verstorben

Schock in der YouTube-Welt: Jan Zimmermann, bekannt durch „Gewitter im Kopf“, wurde tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Er wurde nur 27 Jahre alt.
Zimmermann betrieb seit 2019 gemeinsam mit seinem besten Freund Tim Lehman den bekannten YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ und teilte dort voller Humor sein Leben mit der neuropsychiatrische Erkrankung Tourette. Diese ist gekennzeichnet durch wiederholte, unwillkürliche motorische und verbale Tics.
Vor drei Jahren entschloss er sich für eine sogenannte tiefe Hirnstimulation und ließ sich einen Hirnschrittmacher einsetzen. Das Tourette-System wird durch diese Operation nicht geheilt, aber reduziert.
Laut „Bild“ sei Zimmermann bereits am 18. November gefunden worden. Die Polizei sagte der Zeitung, man habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen sei. Die Obduktion habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.
