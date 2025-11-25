Hundewelpen als Waren auf dem Flohmarkt angeboten

Viel zu klein, noch ohne Zähne und mit wunden Pfötchen soll eine Französische Bulldogge in Villach auf einem Flohmarkt zum Verkauf angeboten worden sein – kein Einzelfall, wie die Ermittlungen gezeigt haben. Die Spur führt zu einer großen Welpenmafia – ein erster Tatverdächtiger sitzt bereits vor Gericht.