Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger in der Formel 1:

„Keine andere Sportart würde das akzeptieren!“

Formel 1
25.11.2025 19:45
Den Formel-1-Stars wird aktuell einiges abverlangt.
Den Formel-1-Stars wird aktuell einiges abverlangt.(Bild: AFP/PETER FOX)

Ärger in der Formel 1! Dass es nach dem Rennen in Las Vegas direkt nach Katar weitergeht, sorgt für Unmut bei den Piloten. „Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Sportart das akzeptieren würde“, schimpft etwa Routinier Fernando Alonso.

0 Kommentare

Eine Horror-Woche wartet auf Lando Norris, Max Verstappen und Co.: Erst das ereignisreiche Nacht-Spektakel in Las Vegas, wenig Tage später das Hitzerennen in Katar. Zahlreiche Strapazen – die aktuelle Kalenderplanung in der Formel 1 sorgt für wenig Begeisterung.

Gar nicht happy: Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso
Gar nicht happy: Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso(Bild: AFP/APA/Dimitar DILKOFF)

„Die Position im Kalender ist schwierig. Wir kommen aus Europa, waren vor zwei Wochen in Brasilien, jetzt hier und dann direkt nach Katar: 17 Stunden Flug, 13 Stunden Zeitverschiebung“, schildert Aston-Martin-Star Alonso. Seine Forderung: „Wir müssen überdenken und neue Wege gehen.“ Der Großteil der weiteren Piloten sieht es ähnlich.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen (re.) kann im WM-Titelkampf auf die Rückendeckung seines Papas Jos zählen.
Härte im WM-Kampf
Formel 1: Verstappen-Papa knöpft sich Norris vor
25.11.2025
„Ein Fehler“
Experte fordert: „Reglement muss geändert werden!“
25.11.2025
Geldregen für Teamchef
Anteile verkauft: Wolff räumt mit Gerüchten auf
25.11.2025

Lösungsvorschlag von Sainz
Aus der Sicht von Formel-1-Kollege Carlos Sainz sollte das Las-Vegas-Rennen „ein Back-to-Back mit Brasilien sein. Dann fliegst du einfach rauf nach Vegas, hast eine Woche dazwischen und beendest die Saison mit dem Doubleheader im Nahen Osten“, so der Williams-Fahrer. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.885 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
122.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.439 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
731 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf