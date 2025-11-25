„Keine andere Sportart würde das akzeptieren!“

Ärger in der Formel 1! Dass es nach dem Rennen in Las Vegas direkt nach Katar weitergeht, sorgt für Unmut bei den Piloten. „Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Sportart das akzeptieren würde“, schimpft etwa Routinier Fernando Alonso.
Eine Horror-Woche wartet auf Lando Norris, Max Verstappen und Co.: Erst das ereignisreiche Nacht-Spektakel in Las Vegas, wenig Tage später das Hitzerennen in Katar. Zahlreiche Strapazen – die aktuelle Kalenderplanung in der Formel 1 sorgt für wenig Begeisterung.
„Die Position im Kalender ist schwierig. Wir kommen aus Europa, waren vor zwei Wochen in Brasilien, jetzt hier und dann direkt nach Katar: 17 Stunden Flug, 13 Stunden Zeitverschiebung“, schildert Aston-Martin-Star Alonso. Seine Forderung: „Wir müssen überdenken und neue Wege gehen.“ Der Großteil der weiteren Piloten sieht es ähnlich.
Lösungsvorschlag von Sainz
Aus der Sicht von Formel-1-Kollege Carlos Sainz sollte das Las-Vegas-Rennen „ein Back-to-Back mit Brasilien sein. Dann fliegst du einfach rauf nach Vegas, hast eine Woche dazwischen und beendest die Saison mit dem Doubleheader im Nahen Osten“, so der Williams-Fahrer.
