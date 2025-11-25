„Keine andere Sportart würde das akzeptieren!“

„Die Position im Kalender ist schwierig. Wir kommen aus Europa, waren vor zwei Wochen in Brasilien, jetzt hier und dann direkt nach Katar: 17 Stunden Flug, 13 Stunden Zeitverschiebung“, schildert Aston-Martin-Star Alonso. Seine Forderung: „Wir müssen überdenken und neue Wege gehen.“ Der Großteil der weiteren Piloten sieht es ähnlich.