Steirer traf Legende

„Roger Federer ist ein unfassbarer Gentleman“

Sport-Mix
25.11.2025 18:12
Golfprofi Niklas Regner traf in Dubai Tennis-Ikone Roger Federer.
Golfprofi Niklas Regner traf in Dubai Tennis-Ikone Roger Federer.(Bild: Niklas Regner)

Er ging in Dubai in ein eher leeres Restaurant, ließ seinen Blick schweifen. Da stach ihm ein Mann in die Augen. Niklas Regner schaute noch einmal genau hin und es war tatsächlich Roger Federer. Währenddessen starten Regners Golfprofi-Kollegen Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger in Australien in die neue DP World Tour-Saison.

„Im Restaurant ist mir sofort ein Mann aufgefallen. Ich habe noch einmal hingeschaut, es war wirklich Roger Federer.“ Golfprofi Niklas Regner, der jüngst in Kairo seinen ersten Turniersieg auf der Asian Development Tour feierte, plauderte danach in Dubai im Al Zorah Golf Club mit der Schweizer Tennis-Legende: „Ein unfassbarer Gentleman.“ Mittwoch startet der Steirer vom GC Murhof in Dhahran (Saudi-Arabien) in sein letztes Saisonturnier.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading
