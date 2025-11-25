Bolsonaro muss für 27 Jahre ins Gefängnis.

Bei einer geplanten Mahnwache für Bolsonaro vor seinem Haus habe es zudem „sehr ernsthafte Hinweise auf einen möglichen Fluchtversuch“ gegeben, sagte de Moraes. Er verwies auf die Nähe von Bolsonaros Haus, in dem er sich in Hausarrest befand, zu der US-Botschaft sowie die enge Beziehung des Ex-Präsidenten zu US-Präsident Trump. Er deutete an, Bolsonaro habe zu fliehen versucht, um in den USA politisches Asyl zu beantragen.