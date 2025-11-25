Koch: „Ich bin totaler Fan dieser Mannschaft“

Vor wenigen Monaten hatte er Johannes Moser, Jakob Pokorny noch unter seinen Fittichen – nun drückt er ihnen zuhause als Fan die Daumen. Florens Koch, der neun Jahre in der Red Bull Akademie sowie für den FC Red Bull Salzburg tätig war, spricht mit der „Krone“ über „seine“ Jungs und den Erfolgslauf der österreichischen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Katar.
Neun Jahre arbeitete Florens Koch in unterschiedlichen Funktionen in Salzburg. Im Sommer trennten sich die Wege zwischen dem 35-Jährigen und den Bullen. Seither arbeitet er beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge als Co-Trainer von Onur Cinel.
Die Liebe zur Mozartstadt und zum Verein ist geblieben. „Das ist definitiv eine besondere Bindung“, grinst Koch, als ihn die „Krone“ in seiner neuen Heimat erreicht. In der Vorsaison fungierte er als U18-Trainer in der Red Bull Akademie und zeichnete dabei unter anderem für acht Spieler verantwortlich, die aktuell mit der U17-Nationalmannschaft bei der WM in Katar für Furore sorgen.
„Gemerkt, dass etwas Besonderes in ihnen steckt“
„Ich spüre die Begeisterung, die gerade herrscht, und verfolge das Geschehen vor allem über die sozialen Medien. Meine Kollegen fragen mich, ob Österreich wirklich so gut ist“, erzählt Koch. Ob er seinen einstigen Schützlingen diesen Erfolgslauf zugetraut hätte? „Das habe ich so nicht erwartet. Ich habe aber speziell bei den Jungs aus Salzburg schon gemerkt, dass etwas Besonderes in ihnen steckt.“
Nach sechs Siegen aus ebenso vielen Spielen rittern die Mannen von Cheftrainer Hermann Stadler am Donnerstag im Finale gegen Portugal um den Titel – es wäre der erste überhaupt für ein österreichisches Team.
„Ich wollte die Spieler fördern“
Koch würde es den ÖFB-Youngsters gönnen. „Ich bin totaler Fan dieser Mannschaft“, sagt er und macht klar, wem seine Sympathien gelten. Zwar verpasste er mit seiner Truppe in der Vorsaison den U18-Meistertitel („Dafür habe ich die Konsequenzen getragen“), die Entwicklung vieler Spieler schritt jedoch deutlich voran.
„Dafür bin ich Trainer geworden. Ich wollte die Spieler fördern, daher habe ich auch auf Jüngere gesetzt. Mir ging es darum, sie voranzubringen – der langfristige Weg ist wichtig. Ich musste dafür nicht auf Teufel komm raus Ergebnisse holen. Jetzt freue ich mich unglaublich für die Jungs.“
Von seinen Ex-Spielern begeistert
Wenn er von „seinen“ Spielern spricht, wird deutlich, wie viel sie ihm bedeuten. In Jakob Pokorny, Kapitän und Abwehrchef der U17, sieht er einen „unglaublichen Führungsspieler und super Leader“. Bei Emil Ganser hebt er die Schnellkraft und Zweikampfstärke hervor, Raphael Feldinger betrachtet er als „wahnsinnig spannenden Spieler“.
Auch Florian Hofmann („Er hat das Andi-Ulmer-Profil und ist wahnsinnig verlässlich – eine Riesenqualität“), Nicolas Jozepovic („Ein Neuner, wie wir ihn lange nicht hatten“) oder Jacob Werner („ein unglaublicher Straßenkicker“) zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht.
Verletztung von Dobis „tut mir im Herzen weh“
Weniger schön ist die Situation rund um Dominik Dobis, der sich bei der WM schwer am Knie verletzte und einen Kreuzbandriss erlitt. „Er ist trotz des Hypes um seine Person am Boden geblieben und ein sehr dankbarer Spieler“, sagt Koch. „Dass er sich verletzt hat, tut mir im Herzen weh.“
Bei einem aber gerät der Deutsche regelrecht ins Schwärmen: „Johannes Moser ist außergewöhnlich“, stellt er klar. „Ich habe Lennart Karl (Shootingstar des FC Bayern München, Anm.) auch spielen sehen. Johannes hat ähnliche Qualitäten. Er ist einer der wenigen in Österreich, die einen ähnlichen Weg wie Karl oder Jamal Musiala gehen können, weil er ein Ausnahmespieler ist.“
Ob er das auch im Endspiel gegen Portugal am Donnerstag zeigen kann, wird sich weisen. Fix ist, dass Koch ihm und seinen Kollegen auch aus der Distanz ganz fest die Daumen drücken wird.
