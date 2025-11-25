Koch: „Ich bin totaler Fan dieser Mannschaft“

„Gemerkt, dass etwas Besonderes in ihnen steckt“

„Ich spüre die Begeisterung, die gerade herrscht, und verfolge das Geschehen vor allem über die sozialen Medien. Meine Kollegen fragen mich, ob Österreich wirklich so gut ist“, erzählt Koch. Ob er seinen einstigen Schützlingen diesen Erfolgslauf zugetraut hätte? „Das habe ich so nicht erwartet. Ich habe aber speziell bei den Jungs aus Salzburg schon gemerkt, dass etwas Besonderes in ihnen steckt.“