Land Kärnten kürzt das Sportbudget um 500.000 Euro

Groß war der Aufschrei, als 2024 bekannt wurde, dass man im Kärntner Sportbudget 1,2 Millionen Euro einsparen muss. Nun erfuhr die „Krone“, dass auch heuer der Gürtel enger geschnallt wird. „500.000 Euro müssen wir einsparen“, bestätigt Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer. Heißt: Das Budget wird von zwölf Millionen auf 11,5 Millionen abgespeckt.